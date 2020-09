US Open - Elise Mertens et Aryna Sabalenka au 2e tour du double

(Belga) Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka, tenantes du titre, se sont qualifiées pour le deuxième tour du simple dames de l'US Open, mercredi à New York; où elles ont battu en deux sets 6-2, 6-0 et 50 minutes de jeu l'Australienne Arina Rodionova et l'Américaine Sabrina Santamaria.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka, têtes de série N.2, auront pour prochaines adversaires soit les Américaines Jessica Pegula et Shelby Rogers soit la paire formée par la Slovaque Viktoria Kuzmova et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. (Belga)