US Open - Elise Mertens rejoint Kirsten Flipkens au 2e tour du double dames

Elise Mertens, associée à la Russe Veronika Kudermetova, s'est qualifiée pour le 2e tour du double dames de l'US Open, jeudi à New York.

La paire belgo-russe, tête de série N.1 à Flushing Meadows, s'est imposée 6-1, 6-2 en 59 minutes face à la Russe Anna Kalinskaya et la Croate Donna Vekic. Elise Mertens et Veronika Kudermetova affronteront au tour suivant la paire formée par Kirsten Flipkens et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, qui a écarté 6-2, 6-1 les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya mercredi au 1er tour.