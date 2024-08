US Open: Gauff se fait une chaleur

TIMOTHY A. CLARY

Plus tendue qu'elle ne l'avait laissé entendre, la tenante du titre Coco Gauff a été dominée un set et demi vendredi avant de renverser le match contre Elina Svitolina et de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'US Open.

Le tenant du titre chez les hommes Novak Djokovic (2e mondial), poursuit sa quête du record absolu de 25 titres du Grand Chelem en affrontant vendredi en début de session nocturne (pas avant 19h00 locales, GMT-4) l'Australien Alexei Popyrin (28e) qu'il a battu trois fois dont deux cette année à l'Open d'Australie et à Wimbledon.