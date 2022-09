US Open - Gerard : "Je n'ai rien à perdre contre Kunieda, vu qu'il peut réaliser le Grand Chelem"

(Belga) Joachim Gerard (ITF 7) s'apprête à faire son retour à l'US Open après avoir manqué l'édition 2021 à la suite d'un malaise cardiaque encouru lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Brabançon, 33 ans, demi-finaliste en 2015 et 2020, retrouvera au premier tour ce mercredi le Japonais Shingo Kunieda (ITF 1), 38 ans, en quête du Grand Chelem après avoir triomphé à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon cette année.

"C'est toujours un plaisir de revenir à Flushing Meadows", a-t-il dit mardi soir depuis New York. "Je n'oublie pas que l'US Open est le premier Grand Chelem que j'ai pu disputer dans ma carrière, en 2013. Cela reste donc un Grand Chelem de cœur, même si ce n'est sans doute pas mon préféré. Et puis, j'ai dû faire l'impasse l'an dernier en raison de la mésaventure vécue à Tokyo. Là, je me sens bien. J'ai effectué une bonne préparation la semaine dernière au Centre national de l'USTA à Orlando. Nous sommes venus volontairement un peu plus tôt aux États-Unis, afin de bien s'acclimater. Et je suis prêt à commencer." Ce premier tour constituera en quelque sorte une revanche pour Joachim Gerard, qui s'était incliné sèchement, 6-2, 6-1 contre Shingo Kunieda en demi-finale à Wimbledon début juillet. "Je n'aurai rien à perdre, mais tout à gagner contre Kunieda", a-t-il poursuivi. "Il pourrait d'ailleurs avoir un stress supplémentaire vu qu'il peut réaliser le Grand Chelem. Pour le battre, il faudra que je joue mon jeu, que je sois bien agressif et présent du début à la fin. Je vais me donner à fond et tout ce qui est à prendre sera du bonus. J'espère que je prendrai du plaisir et que, quoi qu'il arrive, je pourrai sortir du court la tête haute." (Belga)