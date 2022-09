US Open - Greet Minnen éliminée au 2e tour du double dames

(Belga) Greet Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, a été éliminée au deuxième tour du double dames de l'US Open, le quatrième tournoi du Grand Chelem, disputé sur surface dure à New York.

La paire belgo-hongroise s'est inclinée en trois sets 0-6, 6-2, 7-6 (7/3) face au duo tête de série N.4 composé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et l'Estonienne Jelena Ostapenko. La rencontre a duré 1 heure et 48 minutes. L'US Open était le troisième tournoi du Grand Chelem que Greet Minnen et Anna Bondar disputaient ensemble. Elles avaient atteint les quarts de finale à Roland-Garros et avaient été éliminées au premier tour à Wimbledon. En simple, Greet Minnen (WTA 110) avait été sortie au premier tour par l'Américaine Sloane Stephens (WTA 51), lauréate du tournoi en 2017.