US Open - Joachim Gérard éliminé en demi-finales du double en chaise roulante

(Belga) Joachim Gérard, associé à l'Américain Casey Ratzlaff, a été éliminé en demi-finales du double messieurs du tournoi en chaise roulante de l'US Open vendredi à New York. La paire belgo-américaine s'est inclinée 6-2, 6-1 en 1 heure et 15 minutes face aux Français Stéphane Houdet et Nicolas Peifer, têtes de série N.2

C'est la sixième élimination en demif-finales du double pour Joachim Gérard à New York, où il avait atteint la finale en 2013. Il compte quatre titres du Grand Chelem en double: l'Open d'Australie 2017 et 2019, Roiland-Garros 2014 et Wimbledon 2019. Le Bruxellois, 7e mondial en double et 4e mondial en simple, avait été sorti en demi-finales du simple messieurs plus tôt dans la journée. Il avait été battu 4-6, 6-1, 6-3 en 2 heures et 13 minutes par le Japonais Shingo Kunieda, N.1 mondial. Gérard se retrouvait dans le dernier carré du simple à Flushing Meadows pour la deuxième fois de sa carrière, après 2015. (Belga)