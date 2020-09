US Open - Kim Clijsters battue dès le premier tour à Flushing Meadows

(Belga) Huit ans après son dernier match à l'US Open, Kim Clijsters faisait son retour sur les courts de Flushing Meadows. Mais mardi à New York, la Belge de 37 ans, triple lauréate du tournoi (2005, 2009, 2010) s'est inclinée face à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29/N.21) au premier tour du tournoi féminin sur le score de 2 sets à 1 (6-3; 5-7; 1-6) après une heure et 47 minutes de jeu.

Ekaterina Alexandrova défiera au 2e tour l'Américaine Caty McNally (WTA 124). Clijsters a entamé ce tournoi, disputé à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, sans repères. En effet, Clijsters a dû déclarer forfait pour Cincinnati, disputé la semaine dernière dans les installations new-yorkaises, à cause d'une blessure aux abdominaux contractée fin juillet lors du tournoi exhibition World Team Tennis. Mardi soir à Flushing Meadows, la Limbourgeoise disputait le 3e match de sa 3e carrière. Cette saison, l'ancienne N.1 mondiale a d'abord été battue par l'Espagnole Garbine Muguruza à Dubaï avant de subir la loi de la Britannique Johanna Konta à Monterrey. En début de programme mardi, Elise Mertens a facilement battu l'Allemande Laura Siegemund (WTA 64). La N.1 belge s'est imposée 6-2, 6-2 et défiera au 2e tour l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82). Dans la foulée de la victoire de Mertens, Ysaline Bonaventure (WTA 121) a remporté son premier match en Grand Chelem. La Belge, 121e mondiale, pourtant menée d'un set par la Chinoise Shuai Zhang (WTA 38/N.25), s'est imposée 4-6, 6-3, 6-2 après 1h45 de jeu. Elle défiera la Française Alizé Cornet (WTA 56). Yanina Wickmayer (WTA 146) n'a elle pas fait le poids face à l'Américaine Sofia Kenin, 4e mondiale et tête de série N.2. La Belge, repêchée en dernière minute pour intégrer le tableau final, s'est inclinée en deux sets, 6-2, 6-2, contre la lauréate de l'Open d'Australie. Lundi, David Goffin et Kirsten Flipkens se sont imposés alors qu'Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont pris la porte. Mercredi, le Liégeois, 10e mondial, défiera le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 95) en deuxième rotation sur le court N.5. Flipkens, 72e mondiale, affrontera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 63) sur le court N.11, également en deuxième rotation.