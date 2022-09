US Open - Kirsten Flipkens dernière représentante belge

(Belga) La Belgique ne compte plus qu'une seule représentante à l'US Open de tennis vendredi après la 5e journée. Il s'agit de la plus expérimentée : Kirsten Flipkens. Notre pays était représenté cette année par 9 joueurs et joueuses dans les tableaux finaux seniors: David Goffin (simple messieurs), Sander Gillé (double messieurs), Elise Mertens (simple et double dames), Alison Van Uytvanck (simple et double dames), Greet Minnen (simple et double dames), Maryna Zanevska (simple et double dames), Kimberley Zimmermann (double dames et double mixte), Yanina Wickmayer (double dames) et Flipkens.

La Campinoise de 36 ans, 62e mondiale en double, qui a mis fin à sa carrière en simple lors du dernier Wimbledon, est encore engagée en double dames et en double mixte à New York. Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle a bénéficié du forfait d'Elise Mertens et Veronika Kudermetova, qui formaient la 1re tête de série, pour se retrouver au 3e tour (huitièmes de finale). La 13e tête de série qui est formée de la Chilienne Alexa Guarachi et de la Slovène Andreja Klepac ou les Tchèques Lucie Hradecka et Linda Noskova seront ses prochaines adversaires mais pas avant dimanche. Flipkens dispute le double mixte en compagnie du Français Edouard Roger-Vasselin. L'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Allemand Kevin Krawietz leur seront opposés ce samedi pour une place en quarts de finale (3e tour). Kimberley Zimmermann après sa défaite en double dames en compagnie de Maryna Zanevska, a été sortie au 1er tour du mixte vendredi. Aux côtés de l'Allemand Tim Puetz, elle s'est inclinée 6-2, 2-6 et 10/5 dans le super tie break devant la Canadienne Leylah Annie Fernandez et l'Américain Jack Sock, Kirsten Flipkens joue son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. (Belga)