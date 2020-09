US Open - Le match d'Elise Mertens interrompu par la pluie et reporté à vendredi

(Belga) Le match d'Elise Mertens (WTA 18) face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82) au troisième tour de l'US Open de tennis a été interrompu en raison de la pluie qui s'abattait sur New York jeudi soir. La Belge venait de remporter le premier set 6-3 et menait 1-0 dans la seconde manche quand les gouttes ont commencé à tomber sur le court et que les joueuses ont été renvoyées au vestiaire.

Après plus d'une heure d'interruption en raison de la pluie, l'organisation de l'US Open a décidé de reporter à vendredi toutes les rencontres qui se déroulaient ou devaient se dérouler sur un court ne disposant pas d'un toit rétractable. Si la Limbourgeoise s'impose contre Sara Sorribes Tormo, elle affrontera au tour suivant soit l'Amércaine Catherine McNally (WTA 124) soit la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29), 21e tête de série du tableau féminin. Avant l'US Open, Elise Mertens avait atteint la finale du tournoi sur terre battue de Prague et les demi-finales du tournoi de Cincinnati, qui s'est exceptionnellement tenu sur les courts en dur de Flushing Meadows en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)