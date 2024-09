US Open: le retour de Muchova, l'éclosion de Draper

Daniil Medvedev et Jannik Sinner, deux des principaux favoris du tournoi chez les hommes après les défaites très prématurées de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, doivent tenter de décrocher leur ticket pour les quarts dans l'après-midi pour le Russe, en soirée pour l'Italien.

Dans un US Open plein de surprises, la Tchèque Karolina Muchova a retrouvé lundi les quarts de finale après dix mois d'absence et le Britannique Jack Draper s'est hissé pour la première fois en quarts d'un Grand Chelem.

Il n'a laissé aucune chance à Machac, pas plus qu'il n'en avait laissé jusque-là à ses autres adversaires à Flushing Meadows: en quatre matches pour se hisser en quarts, le Britannique n'a concédé qu'une seule fois sa mise en jeu, contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp au troisième tour.

"Les dernières fois que nous avons joué l'un contre l'autre (3 victoires en 3 matches pour Machac, ndlr), nous avions beaucoup bataillé. Aujourd'hui, j'ai joué à un niveau correct et lui n'était pas à son meilleur niveau. Mais il fallait que je reste concentré sur chaque point", a commenté Draper.

Draper, 25e mondial, est devenu le premier Britannique à atteindre les quarts à New York dans le tableau masculin depuis Andy Murray en 2016.

"C'est incroyable de jouer sur le court Louis-Armstrong. L'an dernier, c'est sur ce court que j'avais perdu à ce stade du tournoi, alors c'est bon d'y revenir et d'obtenir un meilleur résultat cette année", a souligné Draper.

En début de journée, Muchova (52e mondiale) s'est facilement défait de l'Italienne Jasmine Paolini (5e), finaliste des deux derniers Majeurs (Roland-Garros et Wimbledon), 6-3, 6-3 en 1h09.

"Jasmine est une joueuse incroyable et je suis heureuse que ça marche bien pour moi ici cette année encore", a déclaré la Tchèque de 28 ans.

Finaliste à Roland-Garros l'an dernier, elle avait écourté sa saison après sa demi-finale à Flushing Meadows en raison d'une blessure au poignet.

Opérée en février, elle est revenue sur le circuit à Eastbourne (gazon) en juin et a donc très peu joué cette année.

- Pegula attend Swiatek -

Kena Betancur

"Ca a été ma blessure la plus grave, mais j'aime ce sport. Dans ma tête, je voulais vraiment tout faire pour récupérer. Et me voilà aujourd'hui !", a-t-elle lancé en affirmant se sentir "heureuse comme un enfant".

Après son quart à Eastbourne, l'ex-N.8 mondiale a perdu au premier tour à Wimbledon, a été finaliste à Palerme, a perdu au premier tour des Jeux olympiques à Paris et au deuxième à Cincinnati.

A son arrivée à New York, elle ne comptait que sept victoires cette saison, aucune en Grand Chelem.

Mercredi, elle affrontera la Danoise Caroline Wozniacki (71e) ou la Brésilienne Beatriz Haddad (21e) pour tenter de retrouver le dernier carré new-yorkais.

Pour sa part, Paolini qui n'avait encore jamais passé le deuxième tour en Grand Chelem avant cette année, reste sur un beau bilan avec notamment ses deux finales à Roland-Garros et Wimbledon.

Toujours chez les femmes, l'Américaine Jessica Pegula (6e) jouera un nouveau quart de finale à New York après celui de 2022, ayant aisément dominé 6-4, 6-2 la Russe Diana Shnaider (18e) qui n'avait encore jamais joué un huitième en majeur.

Pegula a atteint les quarts de tous les Majeurs sans jamais aller plus loin.

Cette fois, pour atteindre le dernier carré elle trouvera sur sa route la N.1 mondiale et lauréate 2022 Iga Swiatek ou la Russe Liudmila Samsonova (16e).