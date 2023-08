US Open: Mannarino, jamais content

Adrian Mannarino est un joueur si perfectionniste qu'il n'est jamais content: qualifié pour le troisième tour de l'US Open, le Français de 35 ans a l'occasion d'y améliorer son meilleur résultat et pourtant, il ronchonne.

Cette année, il n'avait passé le deuxième tour d'aucun des tournois du Grand Chelem, alors sa victoire mercredi au deuxième tour face à Fabian Marozsan (92e mondial) et la perspective d'affronter Frances Tiafoe (10e et demi-finaliste l'an passé) pour une place en 8es de finale pouvaient avoir de quoi le réjouir. Mais non. En tout cas, pas de façon visible ni audible.