US Open - Maryna Zanevska éliminée au deuxième tour

(Belga) Maryna Zanevska a été éliminée au deuxième tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.

La joueuse belge, 97e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-2 face à la Russe Veronika Kudermertova, 18e mondiale et tête de série N.18. Maryna Zanevska, 29 ans, disputait l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière. Lors de sa première participation en 2014, elle avait été sortie au premier tour par l'Américaine Shelby Rogers. Il ne reste plus qu'une seule joueuse belge en lice en simple dames: Alison Van Uytvanck (WTA 43), qui affrontera au deuxième tour la Française Clara Burel (WTA 131). Elise Mertens, 33e mondiale et tête de série N.32, a été éliminée par la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 42) mardi au premier tour. Greet Minnen (WTA 110) a elle été sortie d'entrée par l'Américaine Sloane Stephens (WTA 51). Chez les messieurs, David Goffin, 62e mondial, a lui aussi pris la porte d'entrée. Le Liégeois s'est incliné 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9) face à l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30) mardi. (Belga)