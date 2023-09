US Open: Medvedev perd un set mais passe au troisième tour

"A un moment, il a décidé de mieux jouer, je ne sais pas pourquoi. Moi, je jouais pareil, mais lui a décidé de mieux jouer et c'est devenu plus difficile pour moi", a commenté le Russe de 27 ans qui s'est alors beaucoup énervé.

"L'énervement, quand on est frustré, parfois ça aide, parfois non. Et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller", a-t-il souligné en souriant.

Car Medvedev semblait se diriger vers une victoire facile quand O'Connell a débreaké dans la troisième manche pour recoller à 4-4 et emmener le set au jeu décisif.

Le Russe s'est alors offert deux balles de match à 6/4, mais il les a gâchées par d'une double faute et d'une faute directe. Et il a commis une autre double faute, cette fois sur la balle de set, offrant ainsi la manche à son adversaire.