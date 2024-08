US Open: mise en route laborieuse pour Swiatek, Sinner et Alcaraz

Partager:

ANGELA WEISS Les N.1 mondiaux Jannik Sinner et Iga Swiatek ainsi que Carlos Alcaraz ont vécu un début d'US Open plus compliqué que prévu mardi à New York, mais continuent le tournoi à l'inverse de Stefanos Tsitsipas (11e). Sinner, l'esprit certainement encombré par son affaire de dopage rendue publique la semaine dernière, pour laquelle il a été blanchi, a complètement raté son début de match: 14 fautes directes, trois breaks concédés, l'Italien a lâché la première manche avant de finalement dominer 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 l'Américain Mackenzie McDonald (140e).

Ce dernier a semblé complètement lâcher l'affaire à la fin de la deuxième manche: il n'a plus inscrit que six points dans le troisième set et neuf dans le quatrième. "Il jouait très bien au début, j'ai essayé de rester dans le match mentalement. C'est ma première victoire sur ce court, après plusieurs tentatives", a souligné l'Italien avant de quitter l'enceinte immense du court Arthur-Ashe, où il avait perdu un quart de finale dantesque contre Carlos Alcaraz en 2022. Programmé juste après Swiatek, Sinner devait être prêt à entrer sur le court assez tôt, d'autant que la Polonaise s'était rapidement échappée 4-0 face à la Russe Kamilla Rakhimova (104e). ANGELA WEISS

Mais elle a alors quelque peu déraillé et a permis à son adversaire de reprendre confiance, affichant un taux de déchet inhabituellement élevé. Elle n'a d'ailleurs pas montré de signe de joie une fois sa balle de match remportée, preuve de son insatisfaction. - Osaka fait sensation - "J'ai bien joué au début, et moins bien après. Mon adversaire l'a bien senti", a analysé la Polonaise juste après sur sa victoire laborieuse 6-4, 7-6 (8/6). En session nocturne, Carlos Alcaraz (N.3) a lui aussi laissé un set en route contre l'Australien Li Tu (186e), dominé 6-2, 4-6, 6-3, 6-1.