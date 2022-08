US Open - Ons Jabeur et Maria Sakkari se qualifient pour le deuxième tour

(Belga) La Tunisienne Ons Jabeur et la Grecque Maria Sakkari se sont qualifiées pour le deuxième tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, lundi à New York.

Jabeur, tête de série N.5, s'est imposée en deux sets 7-5, 6-2 en 1h11 contre l'Américaine Madison Brengle, 61e mondiale. Au deuxième tour, la Tunisienne défiera une autre Américaine Elizabeth Mandlick, 144e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, qui s'est imposée 5-7, 7-6 (7/3), 6-4 contre la Slovène Tamara Zidansek (WTA 81). Plus tôt lundi, Sakkari, tête de série N.3, a elle eu besoin de trois sets pour venir à bout de l'Allemande Tatjana Maria, 85e mondiale et demi-finaliste à Wimbledon cette année: 6-4, 3-6, 6-0. Au deuxième tour, la Grecque affrontera la Française Diane Parry (WTA 74) ou la Chinoise Wang Xiyu (WTA 75). (Belga)