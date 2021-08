US Open - Possible duel entre Greet Minnen et Ysaline Bonaventure au 3e tour des qualifications

(Belga) Greet Minnen (WTA 103) et Ysaline Bonaventure (WTA 129) pourraient se défier au 3e et dernier tour des qualifications de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison 2021 de tennis, si les deux joueuses venaient à remporter leur deux premiers matches. Tel a été le résultat du tirage au sort du tableau des qualifications effectué lundi à New York.

Minnen, tête de série N.6 du tableau, défiera au premier tour l'Espagnole Andrea Lazaro Garcia, 26 ans et 232e mondiale, qui n'a jamais participé à un tableau final d'une levée d'un tournoi majeur. La Limbourgeoise a été éliminée au premier tour du tableau final à New York la saison dernière. Bonaventure, 19e tête de série, affrontera elle la Française Amandine Hesse, 28 ans et 228e mondiale, qui a disputé à deux reprises le tableau final de l'US Open. En 2020, la Stavelotaine avait atteint le 2e tour du grand tableau à New York. Maryna Zanevksa (WTA 113/N.9), N.4 belge après un bel été, lors duquel elle a remporté son premier titre WTA à Gdynia, sera opposée au premier tour à l'Américaine de 30 ans Asia Muhammad (WTA 182). La dernière participation de la native d'Odessa au tournoi new-yorkais remonte à 2014. Depuis lors, elle a échoué à quatre reprises en qualifications. Marie Benoit (WTA 251) a hérité elle de la Russe de 31 ans Vitalia Diatchenko, 139e mondiale. L'Eupenoise de 26 ans, gauchère, va disputer pour la première fois de sa carrière les qualifications à Flushing Meadows. En début de saison, elle a échoué au 2e tour des qualifications à l'Open d'Australie et à Roland-Garros avant d'être battue dès son entrée en lice à Wimbledon. Les quatre joueuses tenteront de rejoindre Elise Mertens (WTA 16) et Alison Van Uytvanck (WTA 58), qualifiées directement pour le tableau final.