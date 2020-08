US Open: programme tranquille pour Djokovic, parsemé d'embûches pour Serena

Le N.1 Mondial Novak Djokovic bénéficie d'un tableau très dégagé sur la route d'un possible 4e sacre à l'US Open (31 août-13 septembre), avec Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev comme potentiels adversaires en demi-finale, selon le tirage au sort effectué jeudi.

En l'absence de ses deux historiques rivaux, Rafael Nadal (N.2 mondial) qui a décidé de ne pas défendre son titre en raison du coronavirus, et de Roger Federer (N.4) opéré d'un genou en juin, le statut d'immense favori de Djokovic s'est vérifié avec la constitution de sa partie de tableau où ne figurent pas davantage Gaël Monfils (N.9), Fabio Fognini (N.11), Stan Wawrinka (N.17), également forfait.

Le Serbe, toujours invaincu en 2020 et qui s'apprête à jouer une demi-finale ce vendredi au Masters 1000 de Cincinnati, débutera face au Bosnien Damir Dzumhur (107e mondial) qu'il a nettement battu par deux fois.

Après quoi il pourrait retrouver au 3e tour l'Allemand Jan-Lennard Struff (28e mondial) qu'il a balayé en quarts de Cincinnati, avant un 8e de finale éventuel contre l'Américain John Isner (16e mondial), susceptible de lui poser des problèmes avec son puissant service, même s'il ne bénéficiera pas du soutien des spectateurs new-yorkais, huis clos oblige.

Parmi les autres rencontres du 1er tour, à suivre le duel entre l'Allemand Alexander Zverev (N.7 mondial) et le Sud-Africain Kevin Anderson (N.124 mais ancien 5e mondial) ou encore entre l'Ecossais Andy Murray, de retour sur le circuit après une longue absence (N.134) et vainqueur de l'épreuve en 2012, et le Japonais Yoshihito Nishioka (N.48).

Dans la partie de tableau de Murray se trouve Dominic Thiem, tête de série N.2, piteusement éliminé d'entrée à Cincinnati, et qui devrait s'en sortir face à l'Espagnol Jaume Munar (104e mondial). Un 8e de finale inédit Thiem-Murray est ensuite possible.

- Osaka-Gauff au 3e tour ? -

Daniil Medvedev, finaliste l'an passé, peut lui envisager pareil parcours. Il commencera face à Federico Delbonis (78e mondial), avant un 3e tour possible contre un autre Argentin, Guido Pella, bien présent après sa quarantaine polémique l'ayant privé de Cincinnati.

Chez les Français, le tirage a été clément pour Benoît Paire (22e) contre le Polonais Kamil Majchrzak (108e) et pour Gilles Simon (54e) contre l'Egyptien Mohamed Safwat (135e). Ce sera plus piégeux pour Richard Gasquet (50e) face au gros serveur croate Ivo Karlovic (125), et pour Adrian Mannarino (38e) contre l'Italien Lorenzo Sonego (46e), avec Zverev en mire au 3e tour.

Chez les dames, en l'absence de six des dix meilleurs mondiales, dont Ashleigh Barty (N.1), Simona Halep (N.2) et la tenante du titre Bianca Andreescu (N.6), Serena Williams peut rêver à un 24e sacre en Majeur, même si sur les courts beaucoup de travail reste à accomplir, à l'image de son élimination surprise en 8e de finale à Cincinnati contre la Grecque Maria Sakkari.

L'Américaine n'a pas un parcours aisé. Elle débutera face à sa compatriote Kristie Ahn (97e mondiale). Ensuite pourrait se profiler au 3e tour Sloane Stephens (38e), lauréate surprise en 2017, avant, qui sait, de retrouver Sakkari en 8e puis, en regardant plus loin, Sofia Kenin (4e), lauréate du dernier Open d'Australie.

Dans l'autre partie de tableau, Naomi Osaka (10e), qui a finalement décidé de jouer sa demi-finale à Cincinnati après son boycott annoncé, débutera tranquillement face à sa compatriote Misaki Doi (81e), avant un duel possible contre l'étoile montante américaine Coco Gauff (52e) au 3e tour.

Bénéficiaire d'une wild-card, la revenante Kim Clijsters sera elle opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (27e).

Côtés Françaises, un possible gros défi attend Caroline Garcia (48e) au 2e tour contre la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série N.1, dès le deuxième tour. Idem pour Océane Dodin (115e) confrontée dès le premier tour à Aryna Sabalenka (11e).