US Open: Sabalenka enfin reine à New York

"Mon Dieu... je n'ai pas de mots. Je me suis si souvent vue si près de gagner l'US Open. Ca a toujours été un rêve et, enfin, je décroche ce magnifique trophée", a commenté la Bélarusse de 26 ans.

Cette fois, Aryna Sabalenka a surmonté la pression, le public et surtout son adversaire Jessica Pegula 7-5, 7-5, pour s'offrir samedi un premier US Open, son troisième titre du Grand Chelem.

Deux fois, elle avait perdu en demi-finales (2021 et 2022), une fois en finale (2023), paralysée par l'enjeu et le soutien à la limite de la sportivité du public pour son adversaire Coco Gauff, alors qu'elle avait tranquillement remporté le premier set.

Elle est devenue la cinquième joueuse de l'ère Open (depuis 1968) à remporter la même année les deux tournois du Grand Chelem sur dur (Open d'Australie et US Open), après Steffi Graf (1988, 1989), Monica Seles (1991, 1992), Martina Hingis (1997) et Angelique Kerber (2016).

Mais en 12 mois, la joueuse née à Minsk a gagné en contrôle de soi et en palette tennistique: comme à son habitude, elle a assommé son adversaire par la puissance de ses coups, mais elle a également brouillé les cartes en se montrant très efficace à la volée et sur des coups en toucher.

- Merci le public -

"Je me souviens de toutes ces pénibles défaites et, ça va sembler facile à dire mais, il ne faut jamais abandonner un rêve, il faut continuer de travailler et si l'on travaille suffisamment dur et que l'on sacrifie tout pour son rêve, un jour il se réalise", a-t-elle assuré.

Quant au public, qui lui a coûté si cher l'an dernier, elle l'a chaleureusement remercié cette année.

"Je m'attendais à ce que vous souteniez Jessica, ça n'aurait pas été normal que vous soyez pour moi. Mais je vous ai entendus m'applaudir sur chaque beau point. Merci, j'ai entendu beaucoup de soutien", a-t-elle lancé en direction des immenses tribunes du court Arthur-Ashe.