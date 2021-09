US Open - Sander Gillé et Joran Vliegen au 2e tour du double

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le 2e tour du double messieurs de l'US Open, vendredi à New York.

La paire belge, tête de série N.16, s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h02 face au Biélorusse Ilya Ivashka et à l'Espagnol Jaume Munar au 1er tour du 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Gillé/Vliegen seront opposés au tour suivant au duo formé par le Britannique Jonny O'Mara et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi. Ce dernier avait atteint la finale de l'US Open en 2010 avec l'Indien Rohan Bopanna. Ils avaient été battus par les frères Bryan. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient atteint les quarts de finale de l'US Open l'année dernière, leur meilleur résultat en Grand Chelem. Cette saison, ils ont été jusqu'en 8e de finale à Roland-Garros. (Belga)