US Open - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les quarts de finale du double messieurs

(Belga) Sander Gillé (ATP 44) et Joran Vliegen (ATP 36) ont décroché leur billet pour les quarts de finale du double messieurs de l'US Open de tennis, vendredi à Flushing Meadows. Ils ont éliminé au 2e tour la paire composée de l'Australien John Peers (ATP 31) et du Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 11) sur un double 6-4 et en 1h14 de jeu.

Vainqueurs mercredi au 1er tour de la tête de série N.2 formée du Polonais Lukasz Kubot (ATP 7) et du Brésilien Marcelo Melo (ATP 7) 6-2, 6-4, le duo limbourgeois a poursuivi sur sa lancée. Sans concéder le moindre break, Gillé et Vliegen ont réalisé un break dans chaque manche qui s'est avéré suffisant. Dans un tournoi limité à 32 équipes en raison de la crise sanitaire, la paire belge atteint donc le 3e tour à savoir les quarts de finale. Ils avaient été éliminés au 1er tour l'an dernier à New York. Vliegen-Gillé égalent leur performance réalisée à Roland-Garros en 2019 leur meilleur résultat jusqu'à aujourd'hui en Grand Chelem. Ils joueront leur billet pour les demi-finales face au duo composé du Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 16) et du Croate Nikola Mektic (ATP 22), 8e tête de série à Flushing Meadows. (Belga)