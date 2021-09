US Open - Sander Gillé qualifié pour le deuxième tour du double mixte

(Belga) Sander Gillé, associé à la Néerlandaise Demi Schuurs avec qui il forme la 8e tête de série du tableau, s'est qualifié pour le 2e tour du double mixte de l'US Open, jeudi à New York.

La paire belgo-néerlandaise s'est imposée en deux sets (6-4, 6-3) et 63 minutes de jeu contre les Américains Elvina Kalieva et Bruno Kuzuhara. Au 2e tour, Gillé et Schuurs, tous deux spécialistes du double, rencontreront soit les Américains Sabrina Santamaria et Nathaniel Lammons soit les Argentins Nadia Podoroska et Maximo Gonzalez. Joran Vliegen, partenaire de Gillé en double messieurs, est lui associé à la Slovène Andreja Klepac. Ils défieront vendredi au premier tour la tête de série N.5, composée de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et du Britannique Jamie Murray. En double messieurs, Gillé et Vliegen (N.16) affronteront vendredi au premier tour le Biélorusse Ilya Ivashka et l'Espagnol Jaume Munar. (Belga)