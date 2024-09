US Open: Sinner brille à New York

Bras levés, les yeux fermés, la tête renversée en arrière, puis un long regard vers son box avant de venir saluer son adversaire et de revenir au milieu du court, le visage toujours fermé, pour saluer le public: l'ultime balle de Fritz s'est arrêtée dans le filet et Sinner semble plus soulagé qu'heureux. Enfin, il exulte en tombant dans le bras de ses entraîneurs et de sa petite amie Anna Kalinskaya.

"Ca représente beaucoup pour moi, ces derniers temps n’ont pas été faciles. J’ai pu m’appuyer sur mon équipe chaque jour et sur ma famille. J’aime le tennis, mais je réalise aussi l’importance de ce qu’il se passe hors des courts. Ma tante n’est pas bien en ce moment, je lui dédie mon titre. C’est une personne importante dans ma vie", a expliqué l'Italien.

Vainqueur de l'Open d'Australie en janvier, l'Italien est devenu à 22 ans en juin le N.1 mondial et termine son été sur dur en trombe avec un titre à Cincinnati et surtout un titre à Flushing Meadows, à désormais 23 ans.