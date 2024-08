US Open: Sinner prend confiance, Paolini confirme

Dans un US Open qui a déjà perdu deux de ses principales têtes d'affiche -Alcaraz et Djokovic-, Jannik Sinner a continué d'engranger de la confiance samedi au troisième tour, sur la route qui peut le mener vers un deuxième titre du Grand Chelem.

Cette année, son rival espagnol n'a pas passé le deuxième tour et Novak Djokovic est tombé au troisième, laissant le tableau de l'US Open plus ouvert que jamais depuis vingt ans.

"Je dois penser à moi, prendre les jours les uns après les autres. Chaque adversaire est difficile. Il y a déjà eu quelques surprises, alors on va voir ce qui va se passer. Je suis déjà content d'être toujours en course et je vais essayer de jouer le plus de matchs possible", a développé le joueur de 23 ans.

Son prochain adversaire, pour une place en quarts de finale, sera lundi l'Américain Tommy Paul (14e) ou le Canadien Gabriel Diallo (143e).

- Fans -

Dans le tableau féminin, l'Italienne Jasmine Paolini, 5e mondiale et finaliste des deux derniers tournois du Grand Chelem (Roland-Garros et Wimbledon), s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Kazakhe Yulia Putintseva (32e) 6-3, 6-4.

Agée de 28 ans, Paolini, qui n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Majeur avant cette année, aura atteint cette saison la deuxième semaine des quatre tournois du Grand Chelem.

"Cette saison est incroyable jusque-là. J'ai joué beaucoup de +premières+: pour la première fois j'ai gagné deux matchs dans un tournoi du Grand Chelem, maintenant j'ai réussi à me hisser en deuxième semaine de chaque Majeur...", savoure-t-elle.

A l'Open d'Australie en janvier, elle avait perdu en huitièmes de finale. A New York, elle tentera de faire mieux lundi: elle affrontera la Tchèque Karolina Muchova (52e) pour tenter de se hisser en quarts.

Muchova s'est dite "fan" de Paolini, ce qu'apprenant l'Italienne a rétorqué "moi aussi, je suis fan d'elle !"

Puis elle a développé: "J'aime vraiment la façon dont elle joue. Elle sait faire tous les coups, les slices, les volées, les service-volée... Elle est très complète et ce sera une adversaire très difficile à battre. J'espère que nous ferons un très, très bon match".

La sixième journée se terminera par les matchs en nocturne sur le court Arthur-Ashe de la N.1 mondiale et vainqueur en 2022 Iga Swiatek, contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (27e), et du vainqueur 2021 Daniil Medvedev (5e) qui sera opposé à l'Italien Flavio Cobolli (31e).