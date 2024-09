US Open: Sinner prend rendez-vous avec Medvedev en quart, Swiatek avance

Le N.1 mondial italien Jannik Sinner s'est sorti avec brio d'un match intense face à l'Américain Tommy Paul 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-1, lundi à l'US Open de tennis à New York, afin d'affronter en quart le Russe Daniil Medvedev pour un premier choc.

Avant d'en arriver là, Medvedev (5e) s'est facilement débarrassé du Portugais Nuno Borges (34e) 6-0, 6-1, 6-3, et Sinner a dû mener une belle bataille contre l'Américain Tommy Paul (14e), poussé lundi soir par le public de l'immense court Arthur-Ashe (près de 24.000 spectateurs).

Après les éliminations surprise de Carlos Alcaraz (deuxième tour) et Novak Djokovic (troisième tour), les deux derniers vainqueurs du tournoi, le quart entre Sinner et Medvedev mercredi devient une finale avant l'heure, entre les deux derniers joueurs du tableau masculin ayant déjà gagné un titre du Grand Chelem (un chacun).

"Je suis plus impliqué sur les points importants, c'est pour cela que l'on répète tant à l'entraînement, trouver des coups sûrs, et savoir surprendre", a-t-il expliqué à propos de sa force dans les moments décisifs de la rencontre.

"Mentalement je n'ai pas très bien commencé dans le premier set (deux breaks de retard) mais je suis resté dans le coup. Il y a eu quelques hauts et quelques bas mais j'ai trouvé mon rythme en fin de partie", a commenté Sinner, qui va tenter de franchir les quarts pour la première fois à New York.

Plus habitué des sommets du tennis malgré son jeune âge, l'Italien a géré en patron les tie-breaks des deux premiers sets, avant de breaker d'entrée de troisième manche sur un passing en bout de course sublime.

L'Italien avait débuté le tournoi avec une polémique suite à la révélation de son blanchiment par l'antidopage après deux contrôles positifs au mois de mars, plusieurs joueurs dénonçant l'opacité du processus et le sentiment d'une justice antidopage à deux vitesses. Pas de quoi l'empêcher de jouer un grand tennis pour l'instant.

- Retour de Muchova -

Plus tôt dans la journée, Swiatek a continué son tournoi parfait, elle qui n'a pas perdu un set en quatre tours.

ANGELA WEISS

Contre Samsonova, après huit premiers jeux accrochés (4-4), la Polonaise a accéléré en fin de première manche pour breaker blanc son adversaire (6-4) et marquer sept jeux d'affilée, se montrant trop précise et trop solide.

"J'ai d'abord eu du mal à tenir son service, mais je savais que si je continuais à être agressive je pourrais m'en sortir, je suis heureuse du résultat", a déclaré la Polonaise, titrée à New York en 2022.

La quadruple vainqueur de Roland-Garros affrontera en quart de finale l'Américaine Jessica Pegula (6e), "ce sera un défi".

La Tchèque Karolina Muchova (52e) s'est elle facilement défaite de l'Italienne Jasmine Paolini (5e), finaliste des deux derniers Majeurs (Roland-Garros et Wimbledon), 6-3, 6-3 en 1h09.

Finaliste à Roland-Garros l'an dernier, Muchova avait écourté sa saison après sa demi-finale à Flushing Meadows en raison d'une blessure au poignet.

Opérée en février, elle est revenue sur le circuit à Eastbourne (gazon) en juin et a donc très peu joué cette année.

TIMOTHY A. CLARY

"Ca a été ma blessure la plus grave, mais j'aime ce sport. Dans ma tête, je voulais vraiment tout faire pour récupérer. Et me voilà aujourd'hui !", a-t-elle lancé en affirmant se sentir "heureuse comme un enfant".

Mercredi, elle affrontera la Brésilienne Beatriz Haddad (21e) pour tenter de retrouver le dernier carré new-yorkais.

Jack Draper, 25e mondial, est lui devenu le premier Britannique à atteindre les quarts à New York dans le tableau masculin depuis Andy Murray en 2016, grâce à son succès sur le Tchèque Tomas Machac (39e) 6-3, 6-1, 6-2. Il jouera une place dans le dernier carré face à l'Australien Alex De Minaur (10e), tombeur de son compatriote Jordan Thompson (32e) 6-0, 3-6, 6-3, 7-5.