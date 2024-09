US Open: Sinner s'offre une finale face à Fritz

"Ca a été un match très physique, comme vous avez pu le voir. J'ai essayé de m'accrocher psychologiquement parce qu'il est très difficile à battre", a commenté Sinner à propos de son "bon copain", avant de se dire "heureux d'être en finale".

Pour soulever le trophée, son deuxième du Grand Chelem après celui de l'Open d'Australie en janvier, il devra battre dimanche Taylor Fritz (12e), tombeur de son ami et compatriote Frances Tiafoe 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1.

Sinner est à ce jour le joueur ayant remporté le plus de matches sur dur cette saison (34 victoires pour deux défaites et quatre titres), devant Alexander Zverev (27 victoires). Il est aussi celui qui a gagné le plus de matches cette année en Grand Chelem avec 22 victoires, devant Carlos Alcaraz (19), qui a gagné deux Majeurs en 2024 (Roland-Garros et Wimbledon).