US Open - Sofia Costoulas, avec Laura Hietaranta, éliminée au premier tour en double

(Belga) Sofia Costoulas, avec la Finlandaise Laura Hietaranta, a été éliminée au premier tour du double en juniors filles de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, lundi à New York. La paire belgo-finlandaise s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-4 en 1h06 contre la Mexicaine Julia Garcia et la Britannique Matilda Mutavdzic.

Plus tôt lundi, la Brabançonne wallonne s'était qualifiée pour le deuxième tour en simple. Costoulas, 23e mondiale, menait 5-4 dans le premier set contre l'Ukrainienne Sabina Zeynalova (ITF 61) avant de voir son adversaire abandonner. Elle affrontera l'Américaine Madison Sieg, 13e mondiale et tête de série N.10, au 2e tour. (Belga)