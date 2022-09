US Open - Swiatek s'emploie un peu pour avancer en 8e de finale

(Belga) La N.1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée sans encombre pour les 8e de finale de l'US Open, en battant 6-3, 6-4 l'Américaine Lauren Davis (105e).

La Polonaise affrontera l'Allemande Julie Niemeier (108e) ou la Chinoise Qinwen Zheng (39e), pour tenter d'atteindre les quarts pour la première fois de sa carrière. Après un premier set assez solide, démarré par un break qu'elle a conservé tout du long, Swiatek a eu plus de difficultés à contenir son adversaire, qui a joué plus libérée dans le second set. Davis a pris son service d'entrée et mené 4-1. Moment choisi par la N.1 mondiale pour faire respecter la logique, en alignant cinq jeux d'affilée pour s'imposer en moins de deux heures. Dans la deuxième manche, "j'ai dû mentalement jouer un point à la fois", a expliqué Swiatek, concédant avoir disputé "un match difficile durant lequel je n'ai pas vraiment pu trouver mon rythme". "J'essaie néanmoins de profiter de chaque match", a-t-elle ajouté. "Même si je ne me sens pas dans les meilleures conditions, je m'emploie à trouver des solutions à chaque situation." Cette victoire, si elle apparaît moins écrasante que celles remportées lors de ses deux premiers tours, confirme toutefois sa pente de nouveau ascendante, après une préparation sur dur guère concluante. Mi-août, dans l'Ohio, comme à Toronto juste avant, Swiatek avait en effet été stoppée en 8e de finale, semblant alors bien fébrile, bien loin du niveau stratosphérique qui fut le sien au printemps. Irrésistible, elle avait enchaîné 37 victoires et six titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome puis Roland-Garros, jusqu'à sa chute au troisième tour à Wimbledon.