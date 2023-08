US Open: Swiatek sans trembler, en attendant le retour de Djokovic

La N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek a franchi sans trembler l'obstacle du 1er tour à l'US Open lundi en éliminant facilement la Suédoise Rebecca Peterson, 6-0, 6-1, en attendant l'entrée en lice chez les hommes de Novak Djokovic, opposé au Français Alexandre Muller.

Mais celui qui avait été privé de l'édition 2022 à New York à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid, rêve surtout de remporter un 24e tournoi du Grand Chelem (et ainsi égaler le record absolu de Margaret Court), après sa finale perdue à Wimbledon contre son cadet, déjà au sommet du tennis mondial à 20 ans.

Le "Djoker" a depuis prouvé qu'il n'était pas encore prêt à abandonner la place aux jeunes, et à Alcaraz en particulier, en arrachant le trophée à Cincinnati, au terme d'une finale homérique de près de quatre heures contre l'Espagnol.

L'entrée en lice du Serbe constituera l'une des attractions de la soirée sur l'immense court Arthur Ashe, après celle de l'Américaine Coco Gauff (6e mondiale), gonflée à bloc depuis sa victoire à Cincinatti et opposée à l'Allemande Laura Slegemund.