US Open - Venus et Serena Williams reçoivent une invitation pour jouer ensemble en double

Venus et Serena Williams ont reçu une invitation pour jouer ensemble le double dames de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem qui débute lundi, ont confirmé les organisateurs samedi.

Les deux soeurs Williams ont remporté 14 titres en Grand Chelem ensemble en double dont le dernier à Wimbledon en 2016. Elles ont également été trois fois championnes olympiques à Sydney en 2000, à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. Venus Williams, 42 ans, a remporté 7 titres du Grand Chelem en simple contre 23 pour sa petite soeur Serena, 40 ans et qui joue probablement à New York le dernier tournoi de sa carrière. En simple, Venus Williams (WTA 1455) défiera Alison Van Uytvanck (WTA 42) au premier tour tandis que Serena Williams (WTA 608) affrontera la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 80).