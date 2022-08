US Open - Zizou Bergs échoue aux portes du tableau final

(Belga) Zizou Bergs a été éliminé au troisième et dernier tour des qualifications pour le tableau final de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, vendredi à New York.

Bergs, 155e mondial, s'est incliné 6-2, 6-4 contre le Chinois Zhizhen Zhang, 138e mondial et tête de série N.32 des qualifications. La rencontre, interrompue à trois reprises par la pluie, a duré une heure et 25 minutes. Zizou Bergs, 23 ans, a disputé son premier Grand Chelem cette année à Wimbledon. Mardi, Michael Geerts (ATP 233), l'autre Belge qui disputait les qualifs masculines de l'US Open a perdu dès le premier tour 6-3, 6-4 contre l'Italien Stefano Travaglia (ATP 190). David Goffin (ATP 62) est directement qualifié pour le tableau final du 4e tournoi du Grand Chelem, qui débutera lundi à New York. Le Liegeois affrontera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30/N.26) au 1er tour. (Belga)