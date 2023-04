Van de Zandschulp retrouve Rune en finale pour une revanche après son abandon en 2022

Botic van de Zandschulp s'est hissé jusqu'en finale de l'ATP 250 de Munich, tournoi de tennis organisé en Allemagne sur terre battue et doté de 562.815 euros. Le Néerlandais, 29e joueur mondial et 4e tête de série, a surclassé son adversaire américain Taylor Fritz (ATP 10/N.2), 6-4, 7-6 (2) en 1 heure et 50 minutes.