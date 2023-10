Van Uytvanck en demi-finale pour son tournoi de rentrée : "J'aurais signé des deux mains"

"Ce ne fut certainement pas un match facile", a-t-elle expliqué à Belga après sa victoire. "Je suis bien rentrée dans la partie en développant un tennis agressif. J'ai essayé de venir souvent conclure les points au filet, d'être agressive en retour et d'appliquer cette approche durant l'ensemble le match. Elle a toutefois repris du poil de la bête après la perte du premier set, pour me mener la vie dure, même sur mon service. Le dernier jeu fut d'ailleurs particulièrement disputé. J'étais assez stressée au moment de conclure. J'ai ainsi dû écarter deux balles de break et eu besoin de six balles de match pour finir par l'emporter. Mais bon, ce n'est que positif."

Van Uytvanck n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz, le 9 février. Elle affrontera ce samedi pour une place en finale la Polonaise Martyna Kubka (WTA 500), 22 ans, issue des qualifications.