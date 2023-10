Van Uytvanck, ravie d'être en finale: "J'ai très bien joué lors des moments importants"

Quart-de-finaliste à Roland Garros en 2015 et lauréate de cinq titres, Alison Van Uytvanck n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au 2e tour du tournoi WTA 250 de Linz, le 9 février. Elle affrontera pour le titre la Russe Julia Avdeeva (WTA 353), 21 ans, tête de série N.7.

"J'ai une nouvelle fois disputé un bon match", a-t-elle confié après sa qualification. "Ce n'était pas évident du tout. Elle a très bien servi. Elle frappait également très fort dans la balle. Il était évidemment très difficile de la breaker. J'ai d'ailleurs moi-même également très bien servi. Et j'ai attendu patiemment d'avoir une opportunité. J'ai surtout été très agressive. En fait, j'ai très bien joué lors des moments importants. Et c'est ce qui a fait la différence. Je suis restée calme, aussi lorsque j'ai dû écarter ces deux balles de set. Ainsi que dans le deuxième set, quand j'ai été menée 15-40 sur mon service."

"Je suis très contente de la manière dont la semaine s'est déroulée", a-t-elle poursuivi. "Je me sens un peu fatiguée, évidemment, mais c'est normal, car je n'avais pas imaginé me retrouver là. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué autant de matches en si peu de temps. Je me réjouis en tout cas de pouvoir disputer cette finale. Et tout ce qui arrivera sera du bonus."