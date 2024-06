Van Uytvanck ravie d'être en finale: "Pour l'instant, le tennis et le corps vont bien"

"Je pense avoir disputé un très bon match", a-t-elle confié à l'Agence BELGA. "J'ai réussi à être plus agressive qu'elle. Elle s'est ressaisie dans le deuxième set, mais je me suis bien adaptée. Je suis vraiment contente de la vitesse à laquelle j'ai pu opérer la transition vers le gazon. Cela faisait deux ans que je n'avais plus joué sur cette surface. Cela m'a aidée à grandir dans le tournoi. Ce passage n'est jamais facile, mais pour moi, il semble assez naturel. Je sais qu'il faut être bas sur les appuis et agressive dans les frappes. Et c'est un peu mon jeu."

Lauréate du tournoi ITF W35 d'Hammamet cette saison, Van Uytvanck affrontera pour le titre l'Allemande Tatjana Maria (WTA 65), 36 ans, tête de série N.2