Van Uytvanck "satisfaite de son niveau" après avoir offert le premier point à la Belgique

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 72) était satisfaite, samedi à Perth, d'avoir offert le premier point à la Belgique lors de son entrée en lice contre la Bulgarie dans la United Cup, le nouveau tournoi par équipes mixtes. Dans le premier des quatre simples programmés, la Brabançonne, 28 ans, a battu Isabella Shinikova (WTA 381), 31 ans, 6-1, 3-6, 6-3.

"Je suis contente d'avoir apporté ce point", a confié Alison Van Uytvanck. "Ce n'est jamais évident d'être la première à jouer pour son pays, mais je suis bien rentrée dans la partie. Je trouve que j'étais agressive et que je commettais peu de fautes. Elle est parvenue à hausser son niveau dans le deuxième set. Elle est devenue plus régulière du fond du court, tandis que moi, je me suis mise à douter un peu trop peut-être. Mais je suis heureuse de m'être bien ressaisie dans la troisième manche, d'avoir retrouvé mon allant et d'être venue chercher les points au filet. Je suis satisfaite de mon niveau". Alison Van Uytvanck a également avoué apprécier cette formule unique, avec deux simples le premier jour, deux autres le deuxième et un double mixte pour terminer. "Cela me plaît. Je trouve que l'on devrait organiser ce genre d'épreuve plus souvent. C'est sympa d'avoir les hommes avec nous. Ils pratiquent un autre type de tennis, meilleur aussi peut-être, mais on peut les observer de près et cela peut nous aider. C'est également bien d'avoir mon coach sur le banc, derrière la capitaine. Toutes deux me connaissent très bien. Cela engendre peut-être un peu de stress supplémentaire, mais c'est toujours un honneur de défendre les couleurs de son pays." (Belga)