Van Uytvanck se prépare pour son retour sur le circuit au tournoi ITF de Reims

"Alison est train d'augmenter progressivement l'intensité de ses entraînements", a-t-il confié mardi à Belga. "C'est donc une très bonne nouvelle. Elle espère renouer avec la compétition au tournoi ITF de Reims début octobre."

Lauréate de cinq titres en simple et quart de finaliste à Roland Garros en 2015, Alison Van Uytvanck n'a plus joué depuis une défaite au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz contre la Croate Petra Martic (WTA 34). Souffrant d'une double hernie dans le bas du dos, la native de Vilvorde a été contrainte de faire l'impasse sur Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, craignant au passage pour la suite de sa carrière.