Vers un choc des titans: Novak Djokovic file en demi-finale à Madrid et pourrait y affronter Rafael Nadal (vidéo)

Novak Djokovic a décroché le premier ticket pour les demi-finales du tournoi ATP Masters 1000 de Madrid, joué sur terre battue et doté de 6.744.165 euros, vendredi en Espagne.

Le Serbe, N.1 mondial, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 face au Polonais Hubert Hurkacz, 14e mondial et tête de série N.12 du tournoi espagnol. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes. En demi-finale, Djokovic affrontera le vainqueur du choc 100% espagnol entre Rafael Nadal, 4e mondial et tête de série N.3, et Carlos Alcaraz, 9e mondial et tête de série N.7.

Jeudi, Nadal avait dû batailler pour venir à bout de David Goffin (ATP 60) avec une victoire en trois sets 6-3, 5-7, 7-6 (11/9) en 3 heures et 9 minutes de jeu.