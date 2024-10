Vicky Van de Peer remporte le double d'un 15.000 dollars en Tunisie

Vicky Van de Peer et Madelief Hageman, formant la 4e paire tête de série, se sont imposées en finale face à l'Allemande Anja Wildgruber et l'Ukrainienne Daria Yesypchuk en deux sets 6-1 et 6-4.

Vicky Van de Peer (WTA 743 en simple), 23 ans, ajoute un 2e titre ITF en double à son palmarès après un succès à Dinard en France au début du mois dans un 15.000 dollars sur terre battue. Elle compte deux titres ITF aussi en simple à son actif.