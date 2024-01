Victime d'une "légère déchirure musculaire", Rafael Nadal déclare forfait

"Lors de mon dernier match à Brisbane, j'ai eu un petit problème musculaire qui m'inquiétait. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai pu passer une IRM qui a révélé une légère déchirure musculaire mais pas au même endroit où je m'étais blessé, c'est une bonne nouvelle", a écrit l'Espagnol. "Pour le moment, je ne suis pas en mesure de répondre au niveau d'exigence de matches en cinq sets. Je retourne en Espagne pour voir mon médecin, me soigner et me reposer."

"J'ai travaillé dur durant l'année pour ce retour et j'ai toujours déclaré que mon objectif est d'être au meilleur de ma forme dans trois mois. Même si je suis triste de ne pas pouvoir jouer devant le magnifique public de Melbourne, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle et nous restons positifs pour la suite de la saison. Je voulais vraiment jouer en Australie et j'ai eu la chance de disputer quelques matches qui m'ont rendu heureux et positif."

Vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, Nadal s'est imposé à deux reprises à Melbourne: en 2009 et en 2022.