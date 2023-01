Victoria Azarenka renverse Madison Keys et retrouve les 8es de finale

(Belga) Victoria Azarenka, 24e mondiale et double lauréate en 2012 et 2013, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, en écartant l'Américaine Madison Keys, 13e joueuse du monde, 1-6, 6-2, 6-1, vendredi à Melbourne.

"Au début du match, je n'étais pas dans le rythme, mon service ne fonctionnait pas et elle le fracassait en retour. Elle prenait sa chance à chaque frappe. Alors j'ai dû faire des ajustements, mon service s'est amélioré, j'ai joué avec plus d'intelligence mes deuxièmes coups et je suis heureuse d'avoir réussi ainsi à renverser le match", a expliqué la Bélarusse de 33 ans. Depuis son quart de finale en 2016, elle n'a plus dépassé le stade des huitièmes à Melbourne, atteint l'an dernier. Elle était absente en 2017, 2018 et 2020, et avait été éliminée dès le premier tour en 2019 et 2021. Au premier tour lundi, elle avait éliminé la seule autre lauréate du tournoi dans le tableau, l'Américaine Sofia Kenin (2020). Au prochain tour, elle affrontera la Grecque Maria Sakkari, 6e mondiale, ou la Chinoise Lin Zhu (WTA 87).