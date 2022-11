Victorieuses en double, Mertens et Flipkens sauvent l'honneur face aux Slovaques

(Belga) La Belgique s'est finalement inclinée 2 victoires à 1 face à la Slovaquie en ouverture de la Billie Jean King Cup de tennis mercredi à Glasgow en Écosse dans le groupe B. Elise Mertens et Kirsten Flipkens, associées, ont en effet remporté le double.

La paire belge s'est montrée expéditive face à Viktoria Kuzmova (WTA 48 en double) et Tereza Mihalikova (WTA 89) à qui elle n'a laissé que trois jeux: 6-0, 6-3. La partie a duré moins d'une heure (53 minutes). Elise Mertens, qui a rejoint l'Écosse mardi directement dans la foulée de son titre en double au Masters, est 5e mondiale au classement WTA en double, Flipkens 30e. Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 81) avait été battue par Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) 5-7, 6-2, 6-3 après la défaite en entrée d'Ysaline Bonaventure (WTA 96) contre Viktoria Kuzmova (WTA 146) 6-2, 7-6 (9/7). La Belgique de Johan Van Herck défiera jeudi l'Australie qui s'est imposée la veille contre les Slovaques 2 victoires à 1. Les vainqueurs des quatre groupes de trois se qualifient pour les demi-finales. Le vainqueur du groupe de la Belgique y sera opposé à celui du groupe C qui réunit l'Espagne, le Kazakhstan et la Grande-Bretagne. La Russie a remporté l'an dernier la précédente édition de cette épreuve qui s'appelait Fed Cup jusqu'en 2020. (Belga)