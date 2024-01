Vliegen retrouvera Gillé en double mixte: "Ce sera juste un match. Que le meilleur gagne"

'J'ai très bien servi", a constaté Vliegen. "Et nous avons essayé de retourner le mieux possible le service d'Arevalo. Un break dans le premier set, deux balles de break à sauver dans le deuxième et un très bon tie-break pour conclure. En double mixte, c'est forcément toujours le service de la joueuse que l'on clble, mais je dois dire que nous n'avons guère été en difficulté sur ce plan. Je connais Ena depuis depuis deux ans, lorsque j'avais disputé la finale de Roland Garros contre elle. Nous avions convenu d'essayer de jouer une fois ensemble, mais cela avait été reporté à plusieurs reprises. Et ici, c'est donc le cas. C'est une chouette fille. Elle sert bien."

"C'est comme ça. C'est la première fois et cela ne sera sans doute pas la dernière si nous continuons à jouer en double mixte", a-t-il poursuivi. "Je reconnais que ce sera particulier, qui plus est parce que nous faisons toujours équipe ensemble en double messieurs. On n'en a toutefois pas vraiment parlé. On ne s'est donc pas taquiné. Ce sera juste un match de tennis. Et que le meilleur gagne."