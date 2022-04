Wawrinka malmène Bublik mais cède physiquement pour son retour sur le circuit principal

(Belga) Retour compliqué pour Stan Wawrinka, toujours à la recherche d'un premier succès sur le circuit principal depuis le premier tour de l'Open d'Australie 2021. Visiblement diminué dans le troisième set après avoir empoché le premier, le Suisse de 37 ans a été battu 3-6, 7-5, 6-2 par le Kazakh Alexander Bublik (ATP 37) au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, un tournoi qu'il a remporté en 2014.

Pour son premier match sur le circuit principal après deux opérations subies au pied gauche en 2021, et une défaite au premier tour d'un Challenger fin mars, Stan The Man a été trahi par son physique. Après une grosse bataille dans le 2e set, finalement perdue, Wawrinka a nettement baissé de régime dans le 3e set. Il a notamment arrêté d'aller chercher au filet les nombreuses amorties de Bublik. Malgré un break concédé d'entrée sur le Court Rainier III, garni pour la première fois depuis 2019, le Lausannois de 37 ans avait bien débuté la partie. Invité par les organisateurs du premier Masters 1000 de la saison disputé sur terre, il avait pris à deux reprises la mise en jeu du fantasque Bublik pour s'adjuger le premier set. Il semblait lancé vers un premier succès en plus d'un an mais son physique en a décidé autrement. Ancien N.3 mondial, en janvier 2014, Wawrinka a été opéré à deux reprises en 2021 d'une blessure au pied gauche qu'il traînait depuis 2019. Désormais 236e mondial, il n'avait plus joué un match ATP depuis son élimination rapide à l'Open du Qatar début mars 2021. (Belga)