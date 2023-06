Wickmayer: "Disputer un nouveau Grand Chelem, c'est incroyable, surtout en tant que maman"

"Ce fut un match très difficile", a-t-elle confié après sa victoire. "Ce fut très intense, du début à la fin. Après la perte du deuxième set (NdlR : alors qu'elle avait servi pour le gain du match à 5-4), je me suis dit que je devais continuer à tout donner pour ne rien regretter. J'ai été de l'avant, je me suis très agressive et je n'ai pas hésité à suivre au filet. Et cela a payé !"

C'est la quatorzième fois de sa carrière que Yanina Wickmayer pourra participer à Wimbledon, où son meilleur résultat reste une accession en huitième de finale en 2011 contre la Tchèque Petra Kvitova, future lauréate. L'an dernier, après son retour de maternité, elle avait été éliminée au deuxième tour par la Lettone Jelena Ostapenko.