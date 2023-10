Wickmayer en quarts en battant la 22e mondiale: "Ma plus belle victoire cette année"

"Je suis super contente de mon match et de mon niveau de jeu", a-t-elle confié à l'Agence Belga après sa qualification. "J'ai réussi à être agressive sans faire trop de fautes, à rester proche de ma ligne de fond et à continuer à prendre la balle tôt. Elle est bien revenue dans le deuxième set alors que j'aurais pu mener 3-0, mais je n'ai rien lâché et pu rajouter une couche supplémentaire pour me relancer et m'imposer au tie-break. C'est ma plus belle victoire cette année et j'en suis extrêmement ravie, surtout avec la fatigue des dernières semaines."

Il s'agit du deuxième quart de finale de Yanina Wickmayer dans un tournoi WTA 250 cette année, après son accession dans le dernier carré à Varsovie, fin juillet, et ses titres dans les tournois ITF W100 de Surbiton et Trnava. Pour une place en demi-finale, la native de Lierre sera opposée à une autre joueuse russe, Polina Kudermetova (WTA 170), 20 ans, soeur cadette de Veronika (WTA 17).