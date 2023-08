Wickmayer entame les qualifs "dans un état d'esprit positif et conquérant"

Yanina Wickmayer (WTA 86) va tenter de se qualifier pour la première fois pour l'US Open en tant que maman à partir de ce mardi à New York. L'Anversoise, 33 ans, demi-finaliste en 2009, sera l'une des neuf Belges en quête à New York d'un des seize précieux sésames pour le tableau final de la dernière levée du Grand Chelem de l'année. Elle affrontera au premier tour la Canadienne Katherine Sebov (WTA 141).

"J'entame ces qualifs dans un état d'esprit positif et conquérant", a-t-elle confié à Belga à la veille de son entrée en lice. "Je suis contente d'être là. L'US Open est mon tournoi préféré. J'aime jouer aux États-Unis dont j'apprécie la culture du sport et le côté spectacle. Je vais tâcher d'en profiter un maximum tout en ayant clairement comme objectif de me qualifier pour le tableau final. Pour l'instant, mon dos va bien. Je me suis bien entraînée, avec Greet Minnen et Belinda Bencic, mais on verra après le premier match."

Brillamment revenue dans le Top 100, fin juillet, et tête de série N.3 de ces qualifs, Yanina Wickmayer figure parmi les favorites pour se hisser dans le tableau final à Flushing Meadows. Mais pas question de se mettre de pression pour autant.