Wickmayer et Zimmermann battues en demi-finales

Yanina Wickmayer (WTA 88 en double) et Kimberley Zimmermann (WTA 70 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du tournoi de tennis WTA 125 de Puerto Vallarta, vendredi, au Mexique. La paire belge a été battue 7-5, 7-6 (8/6) par les Italiennes Angelica Moratelli (WTA 80 en double) et Camilla Rosatello (WTA 89 en double) en demi-finales de cette épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars.

Dans le deuxième set, les deux Belges ont mené 0-3 avant de subir le retour de leurs adversaires. A 5-4, elles ont réussi à sauver une balle de match sur le service des Italiennes. Moratelli et Rosatello ont encore manqué deux balles de match avant de s'imposer.

Breakées dès le premier jeu du match, Wickmayer et Zimmermann ont réussi à revenir à 4-4 dans le premier set, mais ont concédé encore à deux reprises leur service, pour un seul débreak, perdant la première manche 7-5.

En finale, Moratelli et Rosatello rencontreront soit la paire formée par la Bélarusse Iryna Shymanovich et la Mexicaine Renata Zarazua, soit le duo composé de la Française Elixane Lechemia et de la Tchèque Anna Siskova

En simple, Wickmayer (WTA 84), tête de série N.2, avait été éliminée au premier tour.