Wickmayer revient pour la première fois depuis 2017: "Continuer à me développer"

"Je suis très contente d'être ici », a-t-elle confié à l'Agence BELGA. "L'année passée, j'étais aux alentours de la 330e place à cette période. C'est donc super de pouvoir être de retour dans le tableau final. Je me suis blessée au dos durant la préparation, mais je me suis bien soignée avant mon départ et cela fait quelques jours que je ne ressens plus de douleurs. Je me suis bien entraînée, notamment avec Greet (Minnen, ndlr.), et d'autres joueuses du Top 100, pour varier les styles de jeu. Gracheva est une joueuse agressive, qui frappe fort des deux côtés. Elle est capable de très bien jouer. Il va falloir sortir un gros match pour la battre."

Il s'agit de la dixième participation de Yanina Wickmayer à l'Open d'Australie, où elle a atteint à deux reprises les huitièmes de finale, en 2010 contre Justine Henin, et en 2015 contre la Roumaine Simona Halep.