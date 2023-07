Wickmayer "super fière" de son retour dans le Top-100: "Mais ça ne doit pas s'arrêter là"

"Je me sens super fière d'avoir atteint ce premier objectif que je m'étais fixé l'année passée quand j'ai recommencé", a-t-elle confié à Belga, alors qu'elle a pris le chemin de Prague pour son prochain tournoi. "Ce sont de très belles émotions. Donc, je profite. Mais maintenant, il faut continuer. Cela ne doit pas s'arrêter là. Je veux continuer à progresser et à prendre du plaisir pour atteindre plus d'objectifs."

"J'ai beaucoup travaillé. Et j'essaie de tout donner dès que je monte sur un court de tennis", a poursuivi la native de Lierre, qui était encore 323e en début d'année. "J'ai continué à travailler mes points forts, mais j'ai aussi cherché à apporter de nouvelles choses dans mon jeu, plus de variations, et venir plus souvent au filet pour conclure les points. Cela se passe déjà de mieux en mieux. J'ai aussi une attitude plus positive qu'avant. Je veux continuer à profiter. Et on verra jusqu'où cela me mènera."

Yanina Wickmayer défiera la Chinoise Zhu Lin (WTA 38), tête de série N.2, au premier tour du tournoi WTA 250 de Prague.