Wim Fissette fier de Costoulas et Vandewinkel: "Elles ont joué un match fantastique"

Sofia Costoulas (WTA 279), 19 ans, a pris un set à Jessica Pegula (WTA 5), qui s'est imposée 4-6, 6-2, 6-3. Hanne Vandewinkel (WTA 279), 19 ans aussi, a ensuite accroché Emma Navarro (WTA 21), qui l'a emporté 4-6, 6-4, 6-3.

"Je suis déçu que nous n'ayons pas pu gagner un match, mais je ne m'attendais pas à ce que nous soyons si près de la victoire", déclare Wim Fissette. "Elles ont toutes les deux joué un match fantastique et ont montré leur potentiel. Sofia et Hanne ne font que s'améliorer. Cela devrait leur donner beaucoup de motivation et de conviction pour construire sur cette base et continuer à se développer. Si c'est le cas, un avenir brillant les attend. Il est difficile de prédire quel est leur véritable potentiel. L'important est qu'elles progressent dans leur développement. En tout cas, c'est un énorme coup de boost pour elles, et c'est ce que j'espérais".